Необходимо залить сайт сделанный на джумле с базой на хостинг мастерхост.
Доделать мелкие коррективы. Wordpress
Сайт на wordpress, нужен знаток.
Исполнитель пропал, нужно доделать сайт, мелкие коррективы(смена текста, добавить контакты, добавить продукцию с другого сайта).
Сроки: день-два.
icq 404443030
Заявки фрилансеров
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