Доделать мелкие коррективы. Wordpress

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Сайт на wordpress, нужен знаток.

Исполнитель пропал, нужно доделать сайт, мелкие коррективы(смена текста, добавить контакты, добавить продукцию с другого сайта).

Сроки: день-два.

icq 404443030

WordPress
13 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров