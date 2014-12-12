Залить сайт на мастерхост

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок150 просмотров

Необходимо залить сайт сделанный на джумле с базой на хостинг мастерхост.

Joomla
13 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро, качественно и в срок!
С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад