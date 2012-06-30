Настройка модулей на сайте с CMS Drupal 7

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Есть сайт на Drupal 7 с дизайном, нужно установить и настроить внешний вид модулей в соответствии со скринами (прикреплены).

Прошу указывать точные сроки и стоимость работы. За более подробной информацией в лс.

Drupal
13 лет назад
alexis2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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