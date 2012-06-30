Требуется мелкая настройка модулей joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Здравствуйте!

Нужно поправить сайт kireeva.com.ua на joomla.

Требуется

- оптимизация для поисковиков;

- мелкая настройка модулей;

- в выводе галереи нужно чтобы во всех категориях изображения были полного размера и везде была возможность зума.

Процесс настройки необходимо записать на видео - с образовательной целью.

Доступы к сайту и Ваша стоимость работы в личной переписке.

Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и технической поддержке сайта.

Спасибо.

Joomla
13 лет назад
advinfo
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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