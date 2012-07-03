Восстановить БД от форума phpBB

Имеется поврежденный дамп БД, при восстановлении возникают ошибки.

Размер БД ~ 850 мб

Результатом работы должен стать дамп этой базы который без проблем установиться на хостинг с помощью скрипта Sypex Dumper Lite или аналогичным. Установить эту базу на хостинг, чтобы заработал сайт http://dive-magazine.ru

Ссылка для скачки БД в zip 182 мб http://dive-magazine.ru/dump/backup/base.zip

Не знаю как выбрать исполнителя на данную работу, т.к. понять сможет человек сделать или нет, можно только после того как он уже сделает работу.

Давайте так, кто первый пишет мне в ЛС и запрашивает FTP для установки БД и удачно все ставит тот получает оплату.

Если у первого не выходит то право установить БД передается следующему.

P.S. Данную базу мне уже ставили год назад, работа вполне выполнима.