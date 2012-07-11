Приватный проект для Сатокин Сергей (secobb)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка76 просмотров

Обновить джумлу и установить движок на сайт.

Joomla
13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$55
1 день
Сотрудничеством доволен. Работа сделана качествено.

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад