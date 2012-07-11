Необходимо натянуть существующую html-верстку на joomla 2.5 Срок 2 дня. (Желательны примеры выполненных работ) UPD: прилагаю ТЗ для более подробного ознакомления с задачей
Приватный проект для Сатокин Сергей (secobb)
Обновить джумлу и установить движок на сайт.
Выбранный исполнитель
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