Доделать все необходимые настройки на Drupal 7

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки118 просмотров

Есть сайт в разработке: http://bas.kz/bas2.kz/

Необходима помощь доделать следующие доработки:

1. Настроить модуль для поддержки контента на 3х языках

2. Поменять местами структуру блоков сайта и оптимизировать дизайн

3. При необходимости настройка дополнительных модулей

4. Краткая инструкция по добавлению и редактированию контента

5. Настроить отображение на сайте необходимо количество типо документов (статьи, новости, и т.п.)

Drupal
13 лет назад
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров