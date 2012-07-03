Здравствуйте! Требуется настроить вывод списка новостей/статей и прочих материалов в joomla 1.5 следующим образом: 1) На странице показывается по 10 материалов 2) Нужно чтобы все материалы на ...
Доделать все необходимые настройки на Drupal 7
Есть сайт в разработке: http://bas.kz/bas2.kz/
Необходима помощь доделать следующие доработки:
1. Настроить модуль для поддержки контента на 3х языках
2. Поменять местами структуру блоков сайта и оптимизировать дизайн
3. При необходимости настройка дополнительных модулей
4. Краткая инструкция по добавлению и редактированию контента
5. Настроить отображение на сайте необходимо количество типо документов (статьи, новости, и т.п.)
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