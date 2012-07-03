Настроить вывод списка новостей/статей в Joomla1.5

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Закрыт8 заявок115 просмотров

Здравствуйте!

Требуется настроить вывод списка новостей/статей и прочих материалов в joomla 1.5 следующим образом:

1) На странице показывается по 10 материалов

2) Нужно чтобы все материалы на сайте выводились по 10 шт. на странице (в таком формате как сейчас), и при переходе на 2/3/4 и т.д. страницу не было заголовка "Еще статьи", а такой же список как и на первой странице.

3) Заменить стандартную постраничную навигацию на сайте.

Сайт www.zhilstroydv.ru

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Joomla
13 лет назад
seo-pro
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Был
3 года назад

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Nicholass
Дмитрий 
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13 лет в сервисе
Был
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13 лет назад
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Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад