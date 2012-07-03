Настроить вывод списка новостей/статей в Joomla1.5

Здравствуйте!

Требуется настроить вывод списка новостей/статей и прочих материалов в joomla 1.5 следующим образом:

1) На странице показывается по 10 материалов

2) Нужно чтобы все материалы на сайте выводились по 10 шт. на странице (в таком формате как сейчас), и при переходе на 2/3/4 и т.д. страницу не было заголовка "Еще статьи", а такой же список как и на первой странице.

3) Заменить стандартную постраничную навигацию на сайте.

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