Нужна установка шаба и перенос Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Имеется магазин на Joomla 1.5.26

Требуется перенести копию магазина на другой домен и установить новый шаблон, уже готовый. Под рихтовать косячки если таковы будут.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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