Нужно починить сайты на Joomla

Единовременно сломалось несколько сайтов на Joomla.

Перенос сайта на другой хостинг результатов не дает, т.е. хостер вроде бы ни причем.

Изменений в файлах также не видно.

вот один из пациентов http://www.energybalance.ru/

Админки сайтов работают

Задача - поставить диагноз и восстановить работоспособность сайтов