Всем привет. Требуется знаток ShopCMS по мелким доработкам небольшого магазина. То, что нужно поправить в скриншотах по ссылкам: http://funny-animals.com.ua/1.png http://funny-animals.com.ua/2.png http://funny-animals.com.ua/3.png Также помимо данных доработок нужно еще ...
Нужно починить сайты на Joomla
Единовременно сломалось несколько сайтов на Joomla.
Перенос сайта на другой хостинг результатов не дает, т.е. хостер вроде бы ни причем.
Изменений в файлах также не видно.
вот один из пациентов http://www.energybalance.ru/
Админки сайтов работают
Задача - поставить диагноз и восстановить работоспособность сайтов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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