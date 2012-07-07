Нужно починить сайты на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок202 просмотра

Единовременно сломалось несколько сайтов на Joomla.

Перенос сайта на другой хостинг результатов не дает, т.е. хостер вроде бы ни причем.

Изменений в файлах также не видно.

вот один из пациентов http://www.energybalance.ru/

Админки сайтов работают

Задача - поставить диагноз и восстановить работоспособность сайтов

Joomla
13 лет назад
Nuovomondo
Василий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Павел справился с поставленной задачей. Рекомендую для сотрудничества!
Задача была поставлена грамотно и точно. Оплатой доволен. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад