Требуется доработать сайт на Drupal 7.

Нужно немного допилить базовую тему (http://demo.dropletz.com/community7/)

Основная задача:

- пофиксить некоторые ошибки

- поправить вывод списка из Taxonomy (необходим вывод только родительских элементов, в данный момент выводятся все)

- добавить вохможность каждой категории Taxonomy задавать свою тематическую иконку.

- некоторые CSS правки (убрать фон)

Доп. задачи, после правильного выполнения основной.

- подключить модуль для объявлений

- модуль задай вопрос

- систему рейтингов статей

Требования: хорошее знание Drupal 7, структуры шаблонов, обязательно хорошее знание Views!

Оплата: поэтапно, вебмани, яндекс, виза

особые требования к исполнителю:

- не пропадать

- обязательно ссылка на ваше портфолио/сайт с подобной работой

- обязательно сумма, за которую вы будете работать

- срок выполнения и дату когда вы можете приступить

- возможность проверить email и ответить на него минимум 2 раз в сутки.

- при возникновении форс-мажора (личные проблемы, отключение интернета, технические проблемы итп) уведомить при помощи sms, чтобы я вас не искал куда вы пропали

- ответственность, внимательность