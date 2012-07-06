Нужно сверстать тему для джумла 2.5.4. Подробности и превьюшки макетов в приложении в pdf документе. Исходники дизайна в псд. Прошу оценить по стоимости и времени реализации.
Перевод с 6 на 7 Друпал
Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет...
Насчет оплаты.., т.е. "гарантий" ... см. отзывы... :-)
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