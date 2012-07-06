Помощь в доводке сайта на Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка126 просмотров

Приветствую!

Имею старую редакцию сайта (народ, ХТМЛ) http://medalirus.narod.ru

И новую http://medalirus.ru (рег.ру, Битрикс)

Нужны платные Скайп – консультации по вопросам.

1. Внутренняя оптимизация нового сайта.

2. Знакомство с тонкостямии функционала Битрикс.

3. Особенности запуска сайта на новом движке и хостинге, в плане максимального сохранения тИЦ и PR, общая структура и контент сохранены.

После решения этих вопросов, можно перейти и к следующим, содействие во внешней оптимизация, помощь в монетизации.

Возможны различные формы сотрудничества: от поговорили – оплатил по согласованному тарифу (допустим 1 час – 300 – 500р.), до "абонементов" на информационную поддержку :) или любых других форм. Главное для меня - оперативное получение ответов на возникающие вопросы, книжки и блоги читаю, но есть трудности с практической реализацией советов на конкретном (своем) сайте.

Сам весьма далек от программированния, хотя старый сайт создавал полностью сам, с Битриксом столкнулся впервые, раньше все делал в визуальном режиме Дреймвейвера.

13 лет назад
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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