Обновить joоmla 1.5.25 до версии 2.5

Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет... Насчет оплаты.., ...