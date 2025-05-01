Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет... Насчет оплаты.., ...
Обновить joоmla 1.5.25 до версии 2.5
Есть инет магазин на joomla +virtuemart требуется обновить joomla не нарушая ссылочную структуру,виртумарт обновлять не надо (нужна любая версия 1,5ххх) ,просто что бы контент магазина сохранился и нормально все стало.
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