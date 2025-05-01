Обновить joоmla 1.5.25 до версии 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки96 просмотров

Есть инет магазин на joomla +virtuemart требуется обновить joomla не нарушая ссылочную структуру,виртумарт обновлять не надо (нужна любая версия 1,5ххх) ,просто что бы контент магазина сохранился и нормально все стало.

Joomla
13 лет назад
planmeca
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров