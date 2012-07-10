Обновить wordpress

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Завершен5 заявок121 просмотр

Нужно обновить Wordpres на достаточно крупном сайте: http://www.selfcreation.ru

Текущая версия 2.8 нужно обновить до актуальной 3.4.1 Простое обновление не дает результата - сайт перестает работать.

Нужен человек, который сможет качественно и при этом быстро обновить платформу, желательно ближе к ночи, чтобы не расстраивать посетителей. На все - несколько часов.

Хостинг американский - hostmonster.com (то-есть знание англ языка приветствуется, хотя сРanel почти вся русифицирована).

Заявки оставляйте только под проектом, указывая свой скайп, я вам напишу сам.

WordPress
13 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
13 лет назад
$15
1 день
Артем отличный исполнитель, профессионал. Я был поражен скоростью и качеством работы. Все сделано по хирургически точно и без заминок, посетитель даже не заметил изменений на сайте. Всем очень рекомендую в том числе и онланй сервисы Артема!
Спасибо за прекрасный отзыв. С Евгением приятно работать, четкая постановка задачи, моментальная оплата по завершению. Обращайтесь еще :)

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
13 лет назад