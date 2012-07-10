Обновить wordpress

Нужно обновить Wordpres на достаточно крупном сайте: http://www.selfcreation.ru

Текущая версия 2.8 нужно обновить до актуальной 3.4.1 Простое обновление не дает результата - сайт перестает работать.

Нужен человек, который сможет качественно и при этом быстро обновить платформу, желательно ближе к ночи, чтобы не расстраивать посетителей. На все - несколько часов.

Хостинг американский - hostmonster.com (то-есть знание англ языка приветствуется, хотя сРanel почти вся русифицирована).

Заявки оставляйте только под проектом, указывая свой скайп, я вам напишу сам.