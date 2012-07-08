Исправить ряд ошибок, доработать сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Исправить ряд ошибок, доработать сайт на joomla 2.5.4. Задачи в приложении. Если какие-то доработки трудно оценить, будем делать их по факту. Указывайте в предложениях какие из фич вы оцениваете.

Joomla
13 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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