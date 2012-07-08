Перенос сайта на CMS Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок166 просмотров

Добрый день.

Есть не сложный проект http://www.pmg.com.ua/nashi_raboti_1.html на чистом хтмл. Нужно его перенести на Drupal 7

DrupalHTML
13 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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