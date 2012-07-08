Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет... Насчет оплаты.., ...
Перенос сайта на CMS Drupal
Добрый день.
Есть не сложный проект http://www.pmg.com.ua/nashi_raboti_1.html на чистом хтмл. Нужно его перенести на Drupal 7
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