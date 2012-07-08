Перенос 2-х сайтов на WordPress (Киев)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок162 просмотра

Нужно перенести сайты на WordPress (сейчас голый HTML)

tdktrans.com.ua

metallservice.com.ua

Установить и настроить следующие плагины:

all-in-one-seo-pack

best-related-posts

contact-form-7

exec-php

google-sitemap-generator

html-on-pages

math-comment-spam-protection

scissors-continued

shadowbox-js

subscribe-to-comments

thumblated-related-post

wp-db-backup

wp-pagenavi

wp-polls

wp-postviews

Сроки работ 1 неделя.

HTMLJavaScriptPHPWordPress
13 лет назад
RDF2008
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров