Нужно обновить сайт на Друпале 6..., вернее обновить версию до 7 с сохранением всего, что там есть..., ничего сложного... сайт "в тупую" был сделан на 6. Т.е. никаких "примочек" (ручных) там нет... Насчет оплаты.., ...
Перенос 2-х сайтов на WordPress (Киев)
Нужно перенести сайты на WordPress (сейчас голый HTML)
Установить и настроить следующие плагины:
all-in-one-seo-pack
best-related-posts
contact-form-7
exec-php
google-sitemap-generator
html-on-pages
math-comment-spam-protection
scissors-continued
shadowbox-js
subscribe-to-comments
thumblated-related-post
wp-db-backup
wp-pagenavi
wp-polls
wp-postviews
Сроки работ 1 неделя.
Заявки фрилансеров
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