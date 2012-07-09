Устранение дублей страниц joomla1.7+многоязычность

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется:

1. Проверить корректность настройки редиректа

2. Проверить корректность robots.txt

3. Проверить сайт на предмет безопасности

4. Проверить достаточность скорости загрузки сайта. Дать соответствующие рекомендации/замечания

5. Устранить дубли страниц, связанных с многоязычностью.

Пример: site.ua /ua/navchannya.html - site.ua /navchannya.html

13 лет назад
petrovich1
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров