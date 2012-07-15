Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка175 просмотров

Доработать сайт на Wordpresse,сайт сверстанн и установлен на wordpress нужно внести ряд доработок которые в приложение приложенны

от вас жду сроков и бюджета задача неординарная ишю на постоянное сотрудничество Wordpressera

WordPress
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Пестеев Максим (Kirky) взаимно понимаюший исполнитель! Рекомендую!
Проект завершили, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад