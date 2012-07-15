Нужно обновить Wordpres на достаточно крупном сайте: http://www.selfcreation.ru Текущая версия 2.8 нужно обновить до актуальной 3.4.1 Простое обновление не дает результата - сайт перестает работать. Нужен человек, который сможет ...
Доработать сайт на Wordpress
Доработать сайт на Wordpresse,сайт сверстанн и установлен на wordpress нужно внести ряд доработок которые в приложение приложенны
от вас жду сроков и бюджета задача неординарная ишю на постоянное сотрудничество Wordpressera
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