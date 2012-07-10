Одеть верстку на сайт

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок185 просмотров

Есть рабочий сайт на Bitrix, есть новая верстка, которую нужно одеть на сайт в качестве второй версии.

Весь функционал уже есть, нужно лишь связать верстку с CMS.

Сайт скину по запросу.

13 лет назад
tentvelve
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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