Верстка и создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок176 просмотров

Есть psd макет сайта.

Нужно его сверстать, сделать из него шаблон для Joomla, установить галерею и сделать выпадающее меню.

Полное ТЗ кандидатам. Жду предложений по цене и примеры ваших работ.

Joomla
13 лет назад
madcow
Мадков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров