Joomla 1.5 Сайт http://igrushki-v-tambove.ru/ на главной выводилось 6 товаров http://prntscr.com/bjthb . А сейчас пропал один товар, а пылесос ведёт на битую страницу. 1. Надо ...
Администрирование и наполнение сайта
Сайт на Джумле. Тематика - услуги по газоснабжению, оборудование.
Нужно наполнять информацией (текст, фото). Что-то предоставим свое. Также нужен рерайт и частично копирайт.
Соответственно, желательно хорошо разбираться в админке Джумлы.
Предпочтение - людям из Днепропетровска.
Заявки фрилансеров
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