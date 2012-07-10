Администрирование и наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок346 просмотров

Сайт на Джумле. Тематика - услуги по газоснабжению, оборудование.

Нужно наполнять информацией (текст, фото). Что-то предоставим свое. Также нужен рерайт и частично копирайт.

Соответственно, желательно хорошо разбираться в админке Джумлы.

Предпочтение - людям из Днепропетровска.

Joomla
13 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров