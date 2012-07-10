Прикрутить платёжную систему к сайту на Drupal

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки111 просмотров

Прикрутить платёжную систему INTERKASSA к интернет магазину на Drupal (модуль готовый уже есть) http://drupal.org/project/uc_interkassa

Указывайте пожалуйста сроки и цену.

Drupal
13 лет назад
markon
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров