markon

Константин markon

 
51 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
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Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Валидная вёрстка одной страницы
C Константином легко и приятно работать. Предоставил ТЗ.. Грамотно изложил суть заказа.. Быстрая оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую всем!!!
Работу выполнил на отлично! Всем настоятельно рекомендую с Артёмом работать. Он всегда в сети. Много знает и не боится браться за любой проект. Готов довести дело до конца и советуется в процессе. Можно доверять не подведёт!
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TorchTT
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
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Было очень приятно работать, чётко ставил задачи, ждал нужное время, не отвлекая по пустякам. надеюсь, что и дальше будем сотрудничать
Приятно было сотрудничать с Юрием. У него серьёзное отношение к работе , сделал всё быстро и высшего качества. Рекомендую. В дальнейшем буду обращаться.
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