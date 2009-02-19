Прикрутить платёжную систему INTERKASSA к интернет магазину на Drupal (модуль готовый уже есть) http://drupal.org/project/uc_interkassa Указывайте пожалуйста сроки и цену.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Все подробности вышлю. Обязательно пишите за какой срок и сумму.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Приладка фотоальбома к сайту на Drupal. На одну из вторичных страниц. Фотографии будут по разным тематикам или событиям. Обязательно пишите за какой срок и сумму.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Вёрстка div+css на что обратить внимание java меню слева при клике на раздел открывает подраздел отображение своего шрифта из папки (старословянского) во всех основных браузерах IE Opera Mozilla Firefox свиток адоптировать под разные размеры экранов исходник xcf (gimp) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $7
Необходимо подправить вёрстку, сделать валидной. Обратить внимание, плохо отображается в IE 6,7,8 оплата через яндекс деньгиHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Визуальный редактор в нашей CMS работает в основных браузерах Internet Explorer 6 и выше; Mozilla Firefox 2-х Opera 9,63 и выше как выглядет редактор в прикрепленном файле но не работает в Mozilla Firefox 3 и выше надо сделать что бы работал ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Архитектурно строительную фирму надо зарегистрировать в 300 или более тематических каталогах , сделать надо грамотно со списком обратных ссылок если это надо и отчётом о проделанной работе , укажите сроки выполненияПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад