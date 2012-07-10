Верстка сайта по PSD макета и натяжка на CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок163 просмотра

Требуется верстка сайта по PSD макету и натяжка на CMS с использованием модуля корзины для клиента, макет в прикрепленом файле,

Обращаться только профессионалам (в сервисе не менее года), обязательно указывать свои контакты, в том числе номер телефона (Без действующего номера телефона заявки не принимаются) цена 4000 р.

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров