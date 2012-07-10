Верстка сайта по PSD макета и натяжка на CMS

Требуется верстка сайта по PSD макету и натяжка на CMS с использованием модуля корзины для клиента, макет в прикрепленом файле,

Обращаться только профессионалам (в сервисе не менее года), обязательно указывать свои контакты, в том числе номер телефона (Без действующего номера телефона заявки не принимаются) цена 4000 р.