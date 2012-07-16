Создание и доработка сайтов.
SoulVisual - это OpenMind сообщество, занимающееся разработкой и ведением креативных проектов.
Мы - креативные и исполнительные фрилансеры: фотографы, стилисты, дизайнера, програмисты, верстальщики.
Принцип работы сообщества заключается в то, что каждый участник явзяется независимым мастером своего дела.
Мы не имеем центрального оффиса и принимаем заказы на разработку и реализацию проектов по free-lance контрактам. Участники SoulVisual проживают в России, Канаде, Южной Корее, Тайланде.
- Наше видео: http://y2u.be/DMsOyQ6dBgE
- Портфолио: дизайн, сайты - http://297x210.ru/
- Сайт проектов(в разработке) - http://www.soul-visual.com/
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!