Создание и доработка сайтов.

SoulVisual - это OpenMind сообщество, занимающееся разработкой и ведением креативных проектов.

Мы - креативные и исполнительные фрилансеры: фотографы, стилисты, дизайнера, програмисты, верстальщики.

Принцип работы сообщества заключается в то, что каждый участник явзяется независимым мастером своего дела.

Мы не имеем центрального оффиса и принимаем заказы на разработку и реализацию проектов по free-lance контрактам. Участники SoulVisual проживают в России, Канаде, Южной Корее, Тайланде.

- Наше видео: http://y2u.be/DMsOyQ6dBgE

- Портфолио: дизайн, сайты - http://297x210.ru/

- Сайт проектов(в разработке) - http://www.soul-visual.com/