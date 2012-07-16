SoulVisual

Виталий SoulVisual

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание и доработка сайтов.

SoulVisual - это OpenMind сообщество, занимающееся разработкой и ведением креативных проектов.

Мы - креативные и исполнительные фрилансеры: фотографы, стилисты, дизайнера, програмисты, верстальщики.

Принцип работы сообщества заключается в то, что каждый участник явзяется независимым мастером своего дела.

Мы не имеем центрального оффиса и принимаем заказы на разработку и реализацию проектов по free-lance контрактам. Участники SoulVisual проживают в России, Канаде, Южной Корее, Тайланде.

- Наше видео: http://y2u.be/DMsOyQ6dBgE

- Портфолио: дизайн, сайты - http://297x210.ru/

- Сайт проектов(в разработке) - http://www.soul-visual.com/

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Вeстка сайта CMS-MODX
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