Нужно обновить сайт на OpenCart c 1.4.0 до 1.5.3.1

Есть готовый сайт, что стоит на OpenCart 1,4,0. Необходимо обновить его до 1,5,3,1 при этом не нарушить внешний вид и функционал.

Из доработок - модуль статей и главная страница... может еще что-то.

Адрес сайта: www.aimery.co

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Начинающих просьба не обращаться и на мне не тренироваться.