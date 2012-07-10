Сайт на Джумле. Тематика - услуги по газоснабжению, оборудование. Нужно наполнять информацией (текст, фото). Что-то предоставим свое. Также нужен рерайт и частично копирайт. Соответственно, желательно хорошо разбираться в админке Джумлы. Предпочтение ...
Доработать магазин на joomla
Доработать магазин на joomla
Интересует стоимость I-часть
2- по пунктам
П\с непроф достали доделывают уже 2 недели -а нужно уже завтра.
связь skype( idenchik1) - тел 8916-666-64-99 Виталий
Заявки фрилансеров
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