Доработать магазин на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Доработать магазин на joomla

Интересует стоимость I-часть

2- по пунктам

П\с непроф достали доделывают уже 2 недели -а нужно уже завтра.

связь skype( idenchik1) - тел 8916-666-64-99 Виталий

Joomla
13 лет назад
zonax1981
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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