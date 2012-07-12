Наладить синхронизацию 1С 8.1 и Webasys Shopscript

Есть магазин на Вебассисте. Нужно допилить выгрузку каталога из 1С 8.1 в магазин, с выгрузкой картинок.

Сейчас синхронизация идет выгрузкой xml-файлов, выгрузкой картинок по фтп, всасыванием xml в Вебассист, экспортом из Вебассиста в csv, добавлением полей с именем фотографии (commerce_ml_id.jpeg) и всасыванием обратно в вебассист.

А хочется, чтоб можно было в 1С нажать кнопку "Синхронизировать", и остатки, цены и картинки отправились к хостеру.

Предлагайте цены и сроки.