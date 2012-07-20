Доработки по Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки159 просмотров

Добрый день.

Есть интернет-магазин на Bitrix, по нему нужно несколько доделок:

1. Модуль bitrix:store.catalog.top выводил либо цены, либо изображения, в зависимости от выбираемого инфо-блока - "Каталог товаров" или "Пакет предложений" из "Каталога 1С". Нужно чтоб выводил одновременно цены и картинки.

2. Наименования товаров необходимо чтоб брались не из поля "Наименование", а из поля "Краткое описание", желательно и для ЧПУ тоже.

3. Битрикс не регистрирует телефон покупателя, указываемый при регистрации, и, соответственно, не передает его дальше в 1С.

Предлагайте цены и сроки.

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13 лет назад
exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$100
3 дня
Все сделано быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще.
Отличный заказчик, с оплатой без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад