Сайт на Джумле. Тематика - услуги по газоснабжению, оборудование. Нужно наполнять информацией (текст, фото). Что-то предоставим свое. Также нужен рерайт и частично копирайт. Соответственно, желательно хорошо разбираться в админке Джумлы. Предпочтение ...
Доработки по Битрикс
Добрый день.
Есть интернет-магазин на Bitrix, по нему нужно несколько доделок:
1. Модуль bitrix:store.catalog.top выводил либо цены, либо изображения, в зависимости от выбираемого инфо-блока - "Каталог товаров" или "Пакет предложений" из "Каталога 1С". Нужно чтоб выводил одновременно цены и картинки.
2. Наименования товаров необходимо чтоб брались не из поля "Наименование", а из поля "Краткое описание", желательно и для ЧПУ тоже.
3. Битрикс не регистрирует телефон покупателя, указываемый при регистрации, и, соответственно, не передает его дальше в 1С.
Предлагайте цены и сроки.
Почта для оперативной связи: [email protected]
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