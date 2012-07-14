Сайт на Джумле. Тематика - услуги по газоснабжению, оборудование. Нужно наполнять информацией (текст, фото). Что-то предоставим свое. Также нужен рерайт и частично копирайт. Соответственно, желательно хорошо разбираться в админке Джумлы. Предпочтение ...
Настройка сайта на Joomla
Здравствуйте! Нужен человек, который подправит сайт.
Задачи:
Провести аудит верстки и вынести вердикт, после исправить. (Желательно с корректировками и уклоном в SEO).
Расширить строку "название" на главной странице сайта.
Сделать анонс названия (написание). То есть допустим есть название "Мстители смотреть онлайн в хорошем качестве). На главной странице сайта нужно будет вывести только "Мстители", а после перехода по ссылке (которая не будет меняться), будет видно полное название.
Оптимизировать сайт под мобильный интернет. Хотя бы стандартные действия.
Сделать нарезку фильмов. Сейчас на главной странице более 15 фильмов, требуется ограничить обрезку до 10 фильмов на страницу.
Настроить раздел "Новости". Пример, автор залогинился в админке и написал пост, далее пост публикуется на сайте. Сделать вывод категории, а уже в ней последние новости. Либо подключить какой-нибудь плагин для вывода новостей (не для главной страницы).
Добавить к фильму (к записе) рейтинг. Также вывести рейтинг по возможности на главную страницу сайта для каждой записи, чтобы он был виден уже в начале.
http://www.weblancer.net/users/eshenko/portfolio/1449539.html вот ссылка на первоначальный дизайн. Привести его примерно в такой вот вид.
Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Сроки до 5 – 7 дней.
Если не можете ответить в проект, пишите на мыло [email protected]
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