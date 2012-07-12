Парсер сообщений ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки162 просмотра

Требуется написать диалогов вконтакте, с учетом постраничной навигации. Парсер должен запускаться в момент аутентификации на сервере и не отображать окон. Ваши условия и контакты пищите в комментариях.

13 лет назад
Chant
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров