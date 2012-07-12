Необходимо довести до ума верстку сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки187 просмотров

Сайт установлен на CMS, необходимо довести до ума, т.е. кросбраузерно, по инструкциям.

Необходимо закончить работу до 15.00 по МСК в субботу 14 июля.

13 лет назад
RCC_Ghost
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров