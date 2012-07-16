Есть магазин на Вебассисте. Нужно допилить выгрузку каталога из 1С 8.1 в магазин, с выгрузкой картинок. Сейчас синхронизация идет выгрузкой xml-файлов, выгрузкой картинок по фтп, всасыванием xml в Вебассист, экспортом из ...
Drupal 7; помощь в настройке фильтра views
Приветствую,
Прошу помочь советом. Вьюхка уже есть, просто подскажать, где ошибка или куда смотреть.
Задача передо мной стоит следующая - организовать схожую выборку авторов livekuban(.)ru/columnist
Сейчас организовано почти также, за исключением того, что выводятся все записи конкретного автора; т.е. так: http://screencast.com/t/0qBMDRKezW
Нужно бы ограничить это дело одной только записью.
Ничего создавать руками не нужно. Только посмотреть мой макет и поделиться своим виденьем решения. Одна голова хорошо, а две – «это уже патология» :) т.е ещё лучше.
Выбранный исполнитель
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