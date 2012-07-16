Drupal 7; помощь в настройке фильтра views

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки137 просмотров

Приветствую,

Прошу помочь советом. Вьюхка уже есть, просто подскажать, где ошибка или куда смотреть.

Задача передо мной стоит следующая - организовать схожую выборку авторов livekuban(.)ru/columnist

Сейчас организовано почти также, за исключением того, что выводятся все записи конкретного автора; т.е. так: http://screencast.com/t/0qBMDRKezW

Нужно бы ограничить это дело одной только записью.

Ничего создавать руками не нужно. Только посмотреть мой макет и поделиться своим виденьем решения. Одна голова хорошо, а две – «это уже патология» :) т.е ещё лучше.

Drupal
13 лет назад
braveheart
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Стартельный парень. Предложил иной способ реализации. Возможно даже более гибкий. Обдумываем решение.
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад