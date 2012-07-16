Drupal 7; помощь в настройке фильтра views

Приветствую,

Прошу помочь советом. Вьюхка уже есть, просто подскажать, где ошибка или куда смотреть.

Задача передо мной стоит следующая - организовать схожую выборку авторов livekuban(.)ru/columnist

Сейчас организовано почти также, за исключением того, что выводятся все записи конкретного автора; т.е. так: http://screencast.com/t/0qBMDRKezW

Нужно бы ограничить это дело одной только записью.

Ничего создавать руками не нужно. Только посмотреть мой макет и поделиться своим виденьем решения. Одна голова хорошо, а две – «это уже патология» :) т.е ещё лучше.