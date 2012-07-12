Wordpress - установить систему и подключить шаблон

Все предельно просто: есть вёрстка одного шаблона на div и css. Нужно установить вёрдпресс на хостинг, натянуть шаблон и настроить меню. Всё)

Вёрстка в приложении.

Срок - до 17го. Вместо установки на хостинг можно установить на виртуальный сервак/другой хостинг.