Wordpress - установить систему и подключить шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок153 просмотра

Все предельно просто: есть вёрстка одного шаблона на div и css. Нужно установить вёрдпресс на хостинг, натянуть шаблон и настроить меню. Всё)

Вёрстка в приложении.

Срок - до 17го. Вместо установки на хостинг можно установить на виртуальный сервак/другой хостинг.

CSSWordPress
13 лет назад
leon_collet
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров