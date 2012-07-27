Установить дизайн на Wordpress

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Завершен3 заявки144 просмотра

Отверстать и установить дизайн на Wordpress.

Дизайн в аттаче (есть PSD :)

Краткое описание что и как должно работать: https://docs.google.com/document/pub?id=1zdYQ11gzc6w7fUn_9F39rRTW1SSa-6HUrfVhjPhh27g

Предоставлю тестовую площадку для работы.

Она полностью аналогична существующему сайту.

Оплата: перевожу 50% с протекцией, по факту выполнения отдаю ключ и перевожу оставшуюся часть.

Плачу WMR

По другим схемам не работаю.

Указывайте сумму и сроки.

WordPress
13 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Проект выполнен полностью. Спасибо.
Хороший заказчик, четко описал суть задачи и своевременно оплатил проделанную работу.

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JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад