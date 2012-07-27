Есть магазин на Вебассисте. Нужно допилить выгрузку каталога из 1С 8.1 в магазин, с выгрузкой картинок. Сейчас синхронизация идет выгрузкой xml-файлов, выгрузкой картинок по фтп, всасыванием xml в Вебассист, экспортом из ...
Установить дизайн на Wordpress
Отверстать и установить дизайн на Wordpress.
Дизайн в аттаче (есть PSD :)
Краткое описание что и как должно работать: https://docs.google.com/document/pub?id=1zdYQ11gzc6w7fUn_9F39rRTW1SSa-6HUrfVhjPhh27g
Предоставлю тестовую площадку для работы.
Она полностью аналогична существующему сайту.
Оплата: перевожу 50% с протекцией, по факту выполнения отдаю ключ и перевожу оставшуюся часть.
Плачу WMR
По другим схемам не работаю.
Указывайте сумму и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Есть интернет-магазин на Bitrix, по нему нужно несколько доделок: 1. Модуль bitrix:store.catalog.top выводил либо цены, либо изображения, в зависимости от выбираемого инфо-блока - "Каталог товаров" или "Пакет предложений" из "Каталога 1С". ...Завершен13 лет назад
Имеется в наличии сверстанный дизайн главной страницы сайта, необходима интеграция в Битрикс.Завершен13 лет назад
- $50
Все предельно просто: есть вёрстка одного шаблона на div и css. Нужно установить вёрдпресс на хостинг, натянуть шаблон и настроить меню. Всё) Вёрстка в приложении. Срок - до 17го. Вместо установки ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать диалогов вконтакте, с учетом постраничной навигации. Парсер должен запускаться в момент аутентификации на сервере и не отображать окон. Ваши условия и контакты пищите в комментариях.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Приветствую, Прошу помочь советом. Вьюхка уже есть, просто подскажать, где ошибка или куда смотреть. Задача передо мной стоит следующая - организовать схожую выборку авторов livekuban(.)ru/columnist Сейчас ...Завершен13 лет назад
Сайт установлен на CMS, необходимо довести до ума, т.е. кросбраузерно, по инструкциям. Необходимо закончить работу до 15.00 по МСК в субботу 14 июля.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Наполнение сайта в cms Joomla - текст, фото, редактирование, правки и т.п. Подробности по icq 479615663 = $20Закрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек, который подправит сайт. Задачи: Провести аудит верстки и вынести вердикт, после исправить. (Желательно с корректировками и уклоном в SEO). Расширить строку "название" на главной странице сайта. Сделать анонс ...Завершен13 лет назад
Только лавную страницу, divами, небольшие уточнения после утверждения исполнителяЗавершен13 лет назад