Интегрировать верстку в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки131 просмотр

Имеется в наличии сверстанный дизайн главной страницы сайта, необходима интеграция в Битрикс.

13 лет назад
timus
Тимур 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Александр, действительно выполнил работу быстро и качественно! Грамотный специалист, не только интегрировал верстку но и нашел все ошибки и устранил их! Рекомендую как профессионала, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
С Тимуром действительно приятно сотрудничать, о чем договорились, то и сделали, без каких либо нововведений и тд. Большое спасибо что доверили заказ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад