Разработать нестандартный модуль для joomla 2.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки136 просмотров

Есть сайт на joomla 2.5. Нужно разработать модуль вывода определенной информации. Сама верстка модуля довольно специфичная. Нужные поля для админ части укажу.

Чем быстрее тем лучше. Дедлайн до завтрашнего утра.

Joomla
13 лет назад
pav-pas
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана в короткие сроки. Даже с учетом срочности довольно приемлемая цена. Сделанный модуль работает как и требовалось.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад