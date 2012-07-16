Есть магазин на Вебассисте. Нужно допилить выгрузку каталога из 1С 8.1 в магазин, с выгрузкой картинок. Сейчас синхронизация идет выгрузкой xml-файлов, выгрузкой картинок по фтп, всасыванием xml в Вебассист, экспортом из ...
Разработать нестандартный модуль для joomla 2.5
Есть сайт на joomla 2.5. Нужно разработать модуль вывода определенной информации. Сама верстка модуля довольно специфичная. Нужные поля для админ части укажу.
Чем быстрее тем лучше. Дедлайн до завтрашнего утра.
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