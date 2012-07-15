Настроить CMS для работы копирайтеров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки135 просмотров

Требуется установить и настроить CMS (любую популярную) для организации работы копирайтеров.

Необходимый функционал:

Рубрики и подрубрики (2 уровня вложенности)

Копирайтеры могут регистрироваться в системе

Выбирать рубрики и добавлять в них статьи (текст: заголовок, картинка(превью), анонс, сам текст + большая картинка)

Тексты на сайте не публикуются (недоступны для незарегистрированных пользователей)

Для каждого копирайтера видны только их опубликованные работы

Администратор видит тексты всех копирайтеров и может их модерировать (апрув, вернуть на доработку)

Возможность экспорта текстов через RSS (каналы по рубрикам и подрубрикам) только отмодерированные тексты

13 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров