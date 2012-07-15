Ситуация следующая, необходимо поменять формат сайта, на данный момент это просто блоговый движок в который собираются материалы с форума и непосредственно форум с посещением 15.000 человек в сутки, костяк составляет 5000 человек это люди которые ...
Витрина товара, bitrix
необходимо витрину товара (двери) с онлайн заявкой (+модуль выбора дверей цвет и фон)
дизайн очень необычный + будет с анимацией на флеше.
+ вопрос - сколько стоит лицензия
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