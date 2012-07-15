Витрина товара, bitrix

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок122 просмотра

необходимо витрину товара (двери) с онлайн заявкой (+модуль выбора дверей цвет и фон)

дизайн очень необычный + будет с анимацией на флеше.

+ вопрос - сколько стоит лицензия

13 лет назад
Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров