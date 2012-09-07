Добавление товаров в интернет-магазин (Opencart)

Необходимо добавить 500 товаров. Цена - 0,2 у.е./позиция.

По описанию уникальности не требуется, ссылки на фото для добавления есть в прайсе. Необходимо правильно и самостоятельно прописать теги и SEO URL. Примеры есть. Инструкция прилагается.

Во многих товарах просто меняется один или два параметра.

Срок - 2 недели.

ВНИМАНИЕ! После пробных добавленных 5 товаров (которые оплачиваются, естественно) контент-менеджеру дается весь прайс для дальнейшей работы.

Все условия оговариваются.