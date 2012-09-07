Добавление товаров в интернет-магазин (Opencart)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен22 заявки238 просмотров

Необходимо добавить 500 товаров. Цена - 0,2 у.е./позиция.

По описанию уникальности не требуется, ссылки на фото для добавления есть в прайсе. Необходимо правильно и самостоятельно прописать теги и SEO URL. Примеры есть. Инструкция прилагается.

Во многих товарах просто меняется один или два параметра.

Срок - 2 недели.

ВНИМАНИЕ! После пробных добавленных 5 товаров (которые оплачиваются, естественно) контент-менеджеру дается весь прайс для дальнейшей работы.

Все условия оговариваются.

Opencart
13 лет назад
Vera_Semenova
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

k_s
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$100
14 дней
Светлана отлично справляется со своей работой, проявляет инициативу, переспрашивает и всегда охотно переделывает, если есть необходимость. Я вижу заинтересованность, а не тупое исполнение. Работа всегда сделана вовремя, качественно. К примеру, прошу добавить теги к товарам, любой контент, как показывает опыт, добавит 4-5 - Света добавляет 10. И так - во всем. Очень ценный работник, я довольна.

Заявки фрилансеров

k_s
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад