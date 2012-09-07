Контент-менеджер, работа с текстами, SEO, контрольные по экономике
Добрый день, уважаемый заказчик!
Меня зовут Светлана. Люблю с пользой проводить свободное время, поэтому с радостью выполню Ваш заказ!
Имею высшее экономическое образование.
Работаю по различным направлениям, а именно:
- SEO-продвижение;
- рерайт, копирайт;
- контент-менеджер;
- контрольные работы по экономической теории, микроэкономике.
Личные качества: добросовестность, усидчивость, креативность, исполнительность.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Светлана отлично справляется со своей работой, проявляет инициативу, переспрашивает и всегда охотно переделывает, если есть необходимость. Я вижу заинтересованность, а не тупое исполнение. Работа всегда сделана вовремя, качественно. К примеру, прошу добавить теги к товарам, любой контент, как показывает опыт, добавит 4-5 - Света добавляет 10. И так - во всем. Очень ценный работник, я довольна.