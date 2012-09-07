k_s

Светлана k_s

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Контент-менеджер, работа с текстами, SEO, контрольные по экономике

Добрый день, уважаемый заказчик!

Меня зовут Светлана. Люблю с пользой проводить свободное время, поэтому с радостью выполню Ваш заказ!

Имею высшее экономическое образование.

Работаю по различным направлениям, а именно:

- SEO-продвижение;

- рерайт, копирайт;

- контент-менеджер;

- контрольные работы по экономической теории, микроэкономике.

Личные качества: добросовестность, усидчивость, креативность, исполнительность.

Отзывы заказчиков
Vera_Semenova
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Добавление товаров в интернет-магазин (Opencart)
Светлана отлично справляется со своей работой, проявляет инициативу, переспрашивает и всегда охотно переделывает, если есть необходимость. Я вижу заинтересованность, а не тупое исполнение. Работа всегда сделана вовремя, качественно. К примеру, прошу добавить теги к товарам, любой контент, как показывает опыт, добавит 4-5 - Света добавляет 10. И так - во всем. Очень ценный работник, я довольна.