Светлана отлично справляется со своей работой, проявляет инициативу, переспрашивает и всегда охотно переделывает, если есть необходимость. Я вижу заинтересованность, а не тупое исполнение. Работа всегда сделана вовремя, качественно. К примеру, прошу добавить теги к товарам, любой контент, как показывает опыт, добавит 4-5 - Света добавляет 10. И так - во всем. Очень ценный работник, я довольна.