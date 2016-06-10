Я очень высоко ценю в людях перфекционизм. Когда человек относится к своей работе так, будто от каждой мелочи зависит чья-то жизнь. Когда человек самокритичен настолько, что чужая критика просто неспособна его задеть. Когда человек работает так, будто деньги - не цель, а цель - сама работа.

В этом мне очень близка позиция Земфиры:

"Давай признаем для начала, что над собой вообще мало кто работает. Все много себе позволяют, но не могут себя заставить: элементарно встать рано, элементарно не обожраться, не опоздать. Нет, я правда над собой работаю. Осваиваю управление гневом. Испытываю постоянную жажду учиться. Ставлю профессиональные задачи. Ведь очень многие, достигнув чего-либо, успокаиваются. Я не успокаиваюсь.

Я — сектант. Предана своей профессии. Одержима. И, мне кажется, этой одержимости как раз и не хватает многим моим коллегам. Меня интересует все в нашем процессе: как декорирован рояль, как висят кулисы, какими микрофонами снимает звук гитары Мэй, какие мониторы использует Энн Леннокс, как синхронизированы экраны и драм-машина у Massive Attack. Мне важно все. Хочется попробовать все. И к тому же знаешь, что еще? С самого начала моего успеха мне долго казалось, что меня сильно переоценили."

В общем, кто со мной, кто мыслит также - давайте работать!