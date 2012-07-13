Внести изменения в VirtueMart

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Есть рус Joomla 1.5.26

Требуется специалист по VirtueMart что бы внести изменения в цене.

Высвечиваться должна розничная цена, под ней кнопка с надписью «купить с 20% скидкой»

При оформлении заказа клиент видит розничную цену, скидку и цену с учетом скидки.

Пример можно увидеть здесь: http://www.coral-club.org/index.php?route=product/...

Сразу указывайте цену и сроки.

Любители предоплаты, не беспокоить.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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