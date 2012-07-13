Добрый день! Поскольку форма добавления новых производителей через админпанель сломалась, Прошу сделать инструкцию по добавлению новых производителей для VirtueMart 1.9 Через MySQLPhpMyAdmin. С уважением, Виктор
Внести изменения в VirtueMart
Есть рус Joomla 1.5.26
Требуется специалист по VirtueMart что бы внести изменения в цене.
Высвечиваться должна розничная цена, под ней кнопка с надписью «купить с 20% скидкой»
При оформлении заказа клиент видит розничную цену, скидку и цену с учетом скидки.
Пример можно увидеть здесь: http://www.coral-club.org/index.php?route=product/...
Сразу указывайте цену и сроки.
Любители предоплаты, не беспокоить.
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