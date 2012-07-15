Необходимо добавить 500 товаров. Цена - 0,2 у.е./позиция. По описанию уникальности не требуется, ссылки на фото для добавления есть в прайсе. Необходимо правильно и самостоятельно прописать теги и SEO URL. Примеры есть. Инструкция ...
Создание движка сайта под коллективные блоги
Ситуация следующая, необходимо поменять формат сайта, на данный момент это просто блоговый движок в который собираются материалы с форума и непосредственно форум с посещением 15.000 человек в сутки, костяк составляет 5000 человек это люди которые участвуют в обсуждениях и т.д.. Нужно сделать личные блоги для людей. Наиболее близкий вариант который мы нашли в сети это сайт драйв2, интересует сколько ориентировочно обойдётся работа по созданию подобного движка. Напоминаю нам не надо точная копия нам нужен основной функционал и архитектура + работа с фотографиями. По мере оттачивания функционала блогов необходимо будет добавлять сервисы но это уже за отдельную плату.
Если на данном проекте есть люди или команды способные сделать подобное опишите пожалуйста в какие сроки ориентировочно можете уложиться, сумма за работу, условия оплаты и каким образом будет реализован движок с чистого листа или на базе чего-то. Переделку LiveStreet не предлагайте, пройденный этап.
Оплату можем осуществить как электронными деньгами так и безналичным расчётом на указанные реквизиты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть рус Joomla 1.5.26 Требуется специалист по VirtueMart что бы внести изменения в цене. Высвечиваться должна розничная цена, под ней кнопка с надписью «купить с 20% скидкой» При оформлении заказа клиент видит ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Поскольку форма добавления новых производителей через админпанель сломалась, Прошу сделать инструкцию по добавлению новых производителей для VirtueMart 1.9 Через MySQLPhpMyAdmin. С уважением, ВикторСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Переводим сайт на WordPress, воспользуемся услугами специалиста, хорошо знающего этот движок.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт на joomla 2.5. Нужно разработать модуль вывода определенной информации. Сама верстка модуля довольно специфичная. Нужные поля для админ части укажу. Чем быстрее тем лучше. Дедлайн до завтрашнего утра.Завершен13 лет назад
Имеется в наличии сверстанный дизайн главной страницы сайта, необходима интеграция в Битрикс.Завершен13 лет назад
- $50
Все предельно просто: есть вёрстка одного шаблона на div и css. Нужно установить вёрдпресс на хостинг, натянуть шаблон и настроить меню. Всё) Вёрстка в приложении. Срок - до 17го. Вместо установки ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Отверстать и установить дизайн на Wordpress. Дизайн в аттаче (есть PSD :) Краткое описание что и как должно работать: https://docs.google.com/document/pub?id=1zdYQ11gzc6w7fUn_9F39rRTW1SSa-6HUrfVhjPhh27g Предоставлю тестовую площадку для работы. Она ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется написать диалогов вконтакте, с учетом постраничной навигации. Парсер должен запускаться в момент аутентификации на сервере и не отображать окон. Ваши условия и контакты пищите в комментариях.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Приветствую, Прошу помочь советом. Вьюхка уже есть, просто подскажать, где ошибка или куда смотреть. Задача передо мной стоит следующая - организовать схожую выборку авторов livekuban(.)ru/columnist Сейчас ...Завершен13 лет назад