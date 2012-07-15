Создание движка сайта под коллективные блоги

Ситуация следующая, необходимо поменять формат сайта, на данный момент это просто блоговый движок в который собираются материалы с форума и непосредственно форум с посещением 15.000 человек в сутки, костяк составляет 5000 человек это люди которые участвуют в обсуждениях и т.д.. Нужно сделать личные блоги для людей. Наиболее близкий вариант который мы нашли в сети это сайт драйв2, интересует сколько ориентировочно обойдётся работа по созданию подобного движка. Напоминаю нам не надо точная копия нам нужен основной функционал и архитектура + работа с фотографиями. По мере оттачивания функционала блогов необходимо будет добавлять сервисы но это уже за отдельную плату.

Если на данном проекте есть люди или команды способные сделать подобное опишите пожалуйста в какие сроки ориентировочно можете уложиться, сумма за работу, условия оплаты и каким образом будет реализован движок с чистого листа или на базе чего-то. Переделку LiveStreet не предлагайте, пройденный этап.

Оплату можем осуществить как электронными деньгами так и безналичным расчётом на указанные реквизиты.