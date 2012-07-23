Поправить сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок157 просмотров

Необходимо внести правки на сайте, движок WP

Корректировка рубрик,

Корректировка оформления статьи по образцу.

Выравнивание блоков.

Оформление корзины.

WordPress
13 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Тимофей, отлично справился с заданием. Все выполнено профессионально и оперативно. Постоянно был на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ
И ещё раз, хотелось бы порекомендовать Михаила как отличного заказчика и приятного в общении человека! Продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад