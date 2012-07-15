Необходимо внести правки на сайте, движок WP Корректировка рубрик, Корректировка оформления статьи по образцу. Выравнивание блоков. Оформление корзины.
Поставить шаблон на Bitrix
Нужен толковый человек,который поставит готовый шаблон на систему управления сайтом 1C-Bitrix
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