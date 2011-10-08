Html-вёрстка страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок187 просмотров

Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку одной страницы сайта на основе уже имеющегося свёрстанного каркаса.

Подробности в скайп/icq/личных сообщениях.

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HTML
14 лет назад
zeebook
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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