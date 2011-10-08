1 сайт: а) Необходимо сверстать подробную страницу услуги на MODx, установить на неё jQuery галерею и заявку на бронирование. б) На двух страницах установить несколько уменьшенных фотографий, после нажатия на которые открывается всплывающее окно ...
Html-вёрстка страницы сайта
Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку одной страницы сайта на основе уже имеющегося свёрстанного каркаса.
Подробности в скайп/icq/личных сообщениях.
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