Переверстать шаблон Joomla с 1.5 на 1.6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок184 просмотра

Здравствуйте.

Есть шаблон joomla 1.5 сверстанный слоями.

В связи с переводом сайта на новую версию сситемы управления нужно переверстать его для joomla 1.6

Сайт заинтересовашимся фрилансерам.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$20
1 день
С Сергеем приятно было работать. Кроме указаной задачи он нашел еще оду проблему и сам предложил ее решить. После того как работа была выполнена он еще улучшил шаблон, хотя казалось бы куда еще... Рекомендую к сотрудничеству.
Оплату получил, все гуд.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад